На фронте за сутки произошло 67 боевых столкновений - Генштаб
Украинские военные отбили 67 вражеских атак в разных регионах, под вражескими ракетными, авиационными и артиллерийскими обстрелами.
Зеленский планирует визит в Швейцарию на следующей неделе - СМИ
Президент Украины Зеленский планирует посетить Швейцарию, возможно, выступить на Давосском форуме и встретиться со швейцарскими лидерами.
Силы обороны уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов - Генштаб
Украинские военные вывели из строя 18 крылатых ракет и уничтожили 2 склада боеприпасов противника, сообщает Генеральный штаб.
Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 180
Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 180; 120 пропавших без вести, 565 раненых, тысячи людей находятся в убежищах.
В Киеве на Оболонской авария на водопроводе, движение по улице перекрыто - КГГА
Движение на улице Оболонской в Киеве перекрыто из-за аварии на водопроводе, на месте работают ремонтные бригады.
В Бразилии туристический автобус столкнулся с грузовиком - 25 погибших
Автобусная авария в штате Баия, Бразилия, унесла жизни 25 человек, пятеро получили ранения. Причина неизвестна, Якобина объявляет трехдневный траур.
9 января: Международный день хореографа, День игры в Бога
Международный день хореографа отмечают во многих странах мира 9 января, чествуя творцов танца, которые создают танцевальные номера и спектакли в различных традициях и формах.
Си Цзиньпин пообещал усилить борьбу с коррупцией в Китае
Си Цзиньпин пообещал активизировать антикоррупционные усилия Китая, особенно в ключевых секторах, и ужесточить наказание за взяточничество.
Во время проверки на некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9 обнаружили ослабленные болты
После недавнего инцидента United обнаружила ослабленные болты на самолетах 737 MAX 9, что привело к проведению проверок и вызвало беспокойство относительно производственного процесса компании Boeing.
Автомобиль въехал в ворота Белого дома
Автомобиль врезался в ворота Белого дома; водитель задержан Секретной службой для проведения расследования.