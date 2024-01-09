На фронте за сутки произошло 67 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений на передовой. В целом враг нанес 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке 9 января Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбито 2 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

Силы обороны уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов - Генштаб