Силы обороны Украины нанесли врагу 7 авиаударов - Генштаб
Украинские военные нанесли 7 авиационных ударов по местам сосредоточения противника и уничтожили ракету Х-59, а также нанесли удары по военным целям ракетными войсками.
Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины
Израиль продлил вид на жительство украинским гражданам до конца 2024 года, демонстрируя поддержку Украины.
В россии заявили о сбивании нескольких украинских БПЛА
Россия утверждает, что сбила три украинских беспилотника над Ростовом, Тулой и Калугой, утверждая, что это была попытка террористической атаки.
11 января: Всемирный день равенства на работе, Международный день "Спасибо"
Всемирный день равенства на работе отмечается во всем мире с целью содействия разнообразию и борьбы с дискриминацией на рабочем месте, направленной на обеспечение равенства по признакам пола, возраста, расы и инвалидности.
ООН будет просить у доноров для поддержки Украины более $3 млрд
ООН ищет 3,1 миллиарда долларов на помощь Украине на фоне продолжающейся войны и растущих гуманитарных потребностей. Эти средства должны помочь 8,5 миллионам людей в 2024 году.
Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов
Белый дом поддерживает законопроект об аресте 300 миллиардов долларов российских активов для помощи Украине, координируя свои действия с союзниками по G7.
В Сомали боевики захватили вертолет ООН
Боевики "Аш-Шабаб" захватили вертолет ООН, который совершил вынужденную посадку в Сомали; судьба пассажиров остается неизвестной.
В Эквадоре полиция задержали около 330 членов банд
Эквадорские силы задержали 329 членов банд и убили 5 во время вооруженных беспорядков; было изъято 61 единицу оружия. Во время беспорядков в тюрьме не погибли заложники.
В Москве и Подмосковье вспыхнули масштабные пожары
Пожарные борются с крупными пожарами в полимерном цехе в Обухово и промышленном здании в Москве, никто не пострадал.
Подоляк объяснил психологическую подготовку к мобилизации
Михаил Подоляк отмечает проблему психологической подготовки украинцев к мобилизации, противопоставляя ее более простому мышлению россиян.