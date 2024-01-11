Силы обороны Украины нанесли врагу 7 авиаударов - Генштаб

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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

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Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

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