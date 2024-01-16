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Армія рф обстріляла Харківщину: пошкодили школу та телекомкомпанію

Київ • УНН

 • 32518 перегляди

Російські війська атакували село Веселе та місто Вовчанськ у Харківській області, пошкодивши школу та телекомунікаційну компанію.

Російські війська минулої доби скинули КАБи на село Веселе, обстріляли з РСЗВ місто Вовчанськ у Харківській області, у першому є пошкодження школи, в другому - телекомкомпанії, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Учора близько 15:30 ворог обстріляв КАБами село Веселе. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. (...) О 21:50 та 23:00 окупанти з РСЗВ завдали удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг

- написав Синєгубов у Telegram.

В обох випадках про постраждалих не повідомляється.

За даними голови ОВА, загалом артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гур'їв Козачок Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворог завдав по селу Веселе Харківського району, селу Берестове Куп'янського району.

"ЗСУ відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Куп'янського району", - повідомив Синєгубов.

Ворог несе значні втрати в районі Куп’янського лісу, готується до відновлення наступальних дій на Сіверському напрямку - Сирський11.01.24, 16:52 • 28056 переглядiв

Нагадаємо

З Куп'янського району щотижня евакуюються від 50 до 150 людей. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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