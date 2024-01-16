Двое полицейских получили ранения в результате вчерашних вражеских обстрелов Херсонщины - МВД

В результате обстрелов Херсонщины армией рф за прошедшие сутки четыре человека получили ранения, среди них - двое полицейских. Об этом во вторник сообщило МВД, информирует УНН.

Херсонщина. За прошедшие сутки враг совершил 99 обстрелов и выпустил 581 снаряд по населенным пунктам области. Четыре человека получили ранения, среди них - двое полицейских - говорится в сообщении МВД.

Детали

Ночью мощные взрывы прогремели в Херсоне. российские военные ударили по админзданию полиции, почти разрушив его. Двое полицейских получили контузии. От взрывной волны в расположенных вокруг многоэтажных домах, зданиях школы и суда повреждены окна.

Кроме того, войска рф за прошедшие сутки атаковали Берислав беспилотниками, сбросив снаряд на жилой дом. В результате удара травмирована 54-летняя женщина, у нее минно-взрывная травма, огнестрельные ранения спины и ног.

В Ингульце во время вражеского обстрела получил ранения 41-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и огнестрельное осколочное ранение.

От вражеским ударом также находились такие насаленные пункты: Станислав, Садовое, Кизомыс, Днепровское, Камышаны, Белозерка, Ромашково, Новоберислав, Томарино, Змиевка, Красный Маяк и Республиканец.

Ранее УНН сообщал о двух пострадавших местных жителей в результате вражеских обстрелов Херсонщины.

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