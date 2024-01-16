По Херсонщині росіяни випустили 581 снаряд: поцілили у пункт незламності, є поранені
Київ • УНН
За даними місцевої влади, 15 січня російські війська 99 разів атакували Херсонську область України, поранивши двох людей.
Херсонська область за минулу добу, 15 січня, зазнала 99 обстрілів з боку російських військ, відомо про двох поранених людей, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 581 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. (...) Через російську агресію 2 людини дістали поранення
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб та пункт незламності у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсоні.
Доповнення
За даними місцевої влади, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у Херсонській області зруйновано або пошкоджено понад 20 тис. об'єктів. У Херсоні пошкоджено близько 50% будинків.