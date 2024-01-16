По Херсонской области россияне выпустили 581 снаряд: попали в пункт несокрушимости, есть раненые
Киев • УНН
По данным местных властей, 15 января российские войска 99 раз атаковали Херсонскую область Украины, ранив двух человек.
Херсонская область за минувшие сутки, 15 января, подверглась 99 обстрелам со стороны российских войск, известно о двух раненых людях, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 99 обстрелов, выпустив 581 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов (...) Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения
российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; гуманитарный штаб и пункт несокрушимости в Бериславском районе; админздание в Херсоне.
Дополнение
По данным местных властей, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Херсонской области разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов. В Херсоне повреждено около 50% домов.
По Херсонской области россияне выпустили 581 снаряд: попали в пункт несокрушимости, есть раненые
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