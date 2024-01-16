По Херсонской области россияне выпустили 581 снаряд: попали в пункт несокрушимости, есть раненые

Херсонская область за минувшие сутки, 15 января, подверглась 99 обстрелам со стороны российских войск, известно о двух раненых людях, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 99 обстрелов, выпустив 581 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов (...) Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; гуманитарный штаб и пункт несокрушимости в Бериславском районе; админздание в Херсоне.

Дополнение

По данным местных властей, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Херсонской области разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов. В Херсоне повреждено около 50% домов.