На Херсонщині через війну зруйновано або пошкоджено понад 20 тис. об’єктів - речник ОВА
Київ • УНН
Понад 20 000 об'єктів у Херсонській області були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на Херсонщині зруйновано або пошкоджено понад 20 тис. об’єктів. У Херсоні пошкоджено близько 50% будинків. Про це під час брифінгу розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.
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"Якщо казати по області, то 22 тис. частково пошкоджені або зруйновані об’єкти на Херсонщині", - сказав Толоконніков.
Він додав, що у Херсоні близько 50% багатоповерхівок пошкоджено.
Доповнення
Речник розповів, що від початку деокупації Херсонщини загинуло приблизно 200 людей.
"Наскільки я пам’ятаю приблизно 200 чоловік загиблих. Може трошки менше", - сказав Толоконніков, відповідаючи на питання скільки жертв на Херсонщині з моменту деокупації.
Він також додав, що з моменту деокупації Херсонщини 2200 людей зазнали поранень.
Нагадаємо
Внаслідок нічного удару по центральній частині Херсона окупанти пошкодили декілька житлових будинків.