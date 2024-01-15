Вибиті вікна та зруйновані стіни: наслідки нічного удару рф по Херсону
Київ • УНН
Під час нічного удару по центральному району Херсона окупанти пошкодили декілька житлових будинків.
Внаслідок нічного удару по центральній частині Херсона окупанти пошкодили декілька житлових будинків. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Армія рф вночі обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Переважно під удар потрапила центральна частина міста.
Він також виклав відео, на якому видно наслідки нічного удару по місту. Окупанти пошкодили житлові будівлі - подекуди у містян вибити вікна, в частині будинків зруйновані стіни.
Доповнення
Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 121 раз, відомо про чотирьох поранених людей. Армія рф поцілила у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, магазин у Херсоні.
Нагадаємо
Четверо рятувальників отримали поранення внаслідок ворожої атаки армії рф на Станіслав Херсонської області. Загалом внаслідок російських ударів по селищу поранено п'ятеро людей.
Ворог обстріляв пункт "швидкої" на Херсонщині15.01.24, 08:39 • 31490 переглядiв