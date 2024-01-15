Вибиті вікна та зруйновані стіни: наслідки нічного удару рф по Херсону

Внаслідок нічного удару по центральній частині Херсона окупанти пошкодили декілька житлових будинків. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація, передає УНН.

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Армія рф вночі обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Переважно під удар потрапила центральна частина міста. - резюмував начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він також виклав відео, на якому видно наслідки нічного удару по місту. Окупанти пошкодили житлові будівлі - подекуди у містян вибити вікна, в частині будинків зруйновані стіни.

Доповнення

Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 121 раз, відомо про чотирьох поранених людей. Армія рф поцілила у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, магазин у Херсоні.

Нагадаємо

Четверо рятувальників отримали поранення внаслідок ворожої атаки армії рф на Станіслав Херсонської області. Загалом внаслідок російських ударів по селищу поранено п'ятеро людей.

Ворог обстріляв пункт "швидкої" на Херсонщині