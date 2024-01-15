Четверо рятувальників поранені внаслідок ворожого обстрілу Станіслава на Херсонщині
Київ • УНН
Четверо рятувальників отримали поранення в результаті російської атаки на Станіслав, Херсонської області.
Четверо рятувальників отримали поранення внаслідок ворожої атаки армії рф на Станіслав Херсонської області. Загалом внаслідок російських ударів по селищу поранено п'ятеро людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.
Війська окупаційної армії дронами та з артилерії атакували Станіслав. Цілеспрямовано били по рятувальниках та пункту екстреної медичної допомоги. Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль
Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та "швидку".
Опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці, у неї діагностували гостру реакцію на стрес.
Обстріли не припинилися і на світанку, внаслідок влучання снарядів пошкоджено агропідприємство та щонайменше 26 будинків.
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УНН повідомляв, що пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області зазнав ворожої атаки. Про постраждалих не повідомлялося.
росіяни випустили по Херсонщині 788 снарядів, є поранені15.01.24, 08:28 • 24741 перегляд