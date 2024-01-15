росіяни обстріляли житлові будинки в Станіславі на Херсонщині: поранена літня жінка
Київ • УНН
Армія рф обстріляла з артилерії житлові будинки в Станіславі на Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримала літня жінка
Російські війська сьогодні обстріляли з артилерії Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки поранення у власному домі отримала 69-річна жінка. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
Ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Було влучання у житлові будинки. У власному домі поранення отримала 69-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні
Доповнення
Пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області зазнав ворожої атаки, пошкоджено спецавтомобіль,