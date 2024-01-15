россияне обстреляли жилые дома в Станиславе на Херсонщине: ранена пожилая женщина

Враг за сутки обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения домов и объектов инфраструктуры

россияне 15 января 84 раза ударили по населенным пунктам Запорожской области. Без пострадавших, есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.