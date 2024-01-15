россияне обстреляли жилые дома в Станиславе на Херсонщине: ранена пожилая женщина
Киев • УНН
Армия рф обстреляла из артиллерии жилые дома в Станиславе на Херсонщине. В результате атаки ранения получила пожилая женщина
Российские войска сегодня утром обстреляли из артиллерии Станислав Херсонской области. В результате атаки ранения в собственном доме получила 69-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Враг из артиллерии ударил по Станиславу. Было попадание в жилые дома. В собственном доме ранения получила 69-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу
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Пункт скорой помощи в Станиславе Херсонской области подвергся вражеской атаке, поврежден спецавтомобиль,
россияне обстреляли жилые дома в Станиславе на Херсонщине: ранена пожилая женщина
Армия рф обстреляла из артиллерии жилые дома в Станиславе на Херсонщине. В результате атаки ранения получила пожилая женщина
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