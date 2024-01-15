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29 березня, 17:57 • 146618 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 181796 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 166225 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 203787 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 176827 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 152751 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 158229 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150592 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 424915 перегляди

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28 березня, 12:49 • 173207 перегляди

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Ворог обстріляв пункт "швидкої" на Херсонщині

Київ • УНН

 • 31490 перегляди

Через ворожий удар по пункту "швидкої" у Станіславі пошкоджено спецавтівку

Пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області зазнав ворожої атаки, пошкоджено спецавтомобіль, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.

Деталі

"окупанти обстріляли пункт "швидкої" у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку. На щастя, люди не постраждали", - повідомили в ОВА у Telegram.

росіяни випустили по Херсонщині 788 снарядів, є поранені15.01.24, 08:28 • 24741 перегляд

Юлія Шрамко

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