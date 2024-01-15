Ворог обстріляв пункт "швидкої" на Херсонщині
Київ • УНН
Через ворожий удар по пункту "швидкої" у Станіславі пошкоджено спецавтівку
Пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області зазнав ворожої атаки, пошкоджено спецавтомобіль, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"окупанти обстріляли пункт "швидкої" у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку. На щастя, люди не постраждали", - повідомили в ОВА у Telegram.
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