Ворог обстріляв пункт "швидкої" на Херсонщині

Пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області зазнав ворожої атаки, пошкоджено спецавтомобіль, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.

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"окупанти обстріляли пункт "швидкої" у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку. На щастя, люди не постраждали", - повідомили в ОВА у Telegram.

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