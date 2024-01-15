Враг обстрелял пункт "скорой" в Херсонской области

Пункт скорой помощи в Станиславе Херсонской области подвергся вражеской атаке, поврежден спецавтомобиль, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты обстреляли пункт "скорой" в Станиславе. Поврежден спецавтомобиль. К счастью, люди не пострадали", - сообщили в ОВА в Telegram.

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