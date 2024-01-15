россияне выпустили по Херсонской области 788 снарядов, есть раненые
Армия рф попала в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, магазин в Херсоне.
"Это вам за Днепр": командующий ВС ВСУ сделал "послание" врагу
Олещук сделал заявление на фоне информации о сбитии российского самолета А-50.
Россия весной снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове - Санду
Все это время Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе. Молдова рассчитывает на поддержку Румынии и международного сообщества.
Лидеры Конгресса представили соглашение об избежании шатдауна
Лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США представили соглашение, которое позволит предотвратить закрытие государственного сектора до начала марта.
Еще плюс 980 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 370 980 человек личного состава и 6089 танков.
За сутки произошло 94 боевых столкновения на передовой - Генштаб
Враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
В полночь оккупанты ударили из артиллерии по Марганцу - повреждены дома, магазин и аптеки
В результате ударов повреждены пару аптек и магазин. Изуродованы 2 пятиэтажных и столько же частных домов.
Российским солдатам выдают психотропы, чтобы те соглашались идти на "мясные штурмы" - Генштаб
Военные РФ все чаще отказываются выполнять задачи, поэтому российское командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования.
Украинские подразделения нанесли 4 авиаудара по врагу - Генштаб
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Военные США сбили ракету в Красном море, выпущенную с территории Йемена
Ракета была выпущена в сторону эсминца USS Laboon, который действовал в южной части Красного моря.