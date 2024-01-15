россияне выпустили по Херсонской области 788 снарядов, есть раненые

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  147222 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  220220 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  225366 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  205884 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  199025 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  183727 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  155479 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  131992 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  141913 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  149383 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  143996 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  140579 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  135583 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  125298 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  131299 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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Олещук сделал заявление на фоне информации о сбитии российского самолета А-50.

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"Это вам за Днепр": командующий ВС ВСУ сделал "послание" врагу

Россия весной снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове - Санду

Все это время Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе. Молдова рассчитывает на поддержку Румынии и международного сообщества.

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Россия весной снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове - Санду

Лидеры Конгресса представили соглашение об избежании шатдауна

Лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США представили соглашение, которое позволит предотвратить закрытие государственного сектора до начала марта.

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Еще плюс 980 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Еще плюс 980 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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За сутки произошло 94 боевых столкновения на передовой - Генштаб

В полночь оккупанты ударили из артиллерии по Марганцу - повреждены дома, магазин и аптеки

В результате ударов повреждены пару аптек и магазин. Изуродованы 2 пятиэтажных и столько же частных домов.

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В полночь оккупанты ударили из артиллерии по Марганцу - повреждены дома, магазин и аптеки

Российским солдатам выдают психотропы, чтобы те соглашались идти на "мясные штурмы" - Генштаб

Военные РФ все чаще отказываются выполнять задачи, поэтому российское командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования.

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Российским солдатам выдают психотропы, чтобы те соглашались идти на "мясные штурмы" - Генштаб

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Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Украинские подразделения нанесли 4 авиаудара по врагу - Генштаб

Военные США сбили ракету в Красном море, выпущенную с территории Йемена

Ракета была выпущена в сторону эсминца USS Laboon, который действовал в южной части Красного моря.

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Военные США сбили ракету в Красном море, выпущенную с территории Йемена