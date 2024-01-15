росіяни випустили по Херсонщині 788 снарядів, є поранені
Київ • УНН
Армія рф поцілила у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, магазин у Херсоні.
Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 121 раз, відомо про чотирьох поранених людей, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди. Через російську агресію 4 людини дістали поранення
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; магазин у Херсоні.
Росіяни атакували безпілотником авто поліції на Херсонщині15.01.24, 03:55 • 29782 перегляди