росіяни випустили по Херсонщині 788 снарядів, є поранені

Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 121 раз, відомо про чотирьох поранених людей, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди. Через російську агресію 4 людини дістали поранення - написав Прокудін у Telegram.

російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; магазин у Херсоні.

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