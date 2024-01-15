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Росіяни атакували безпілотником авто поліції на Херсонщині

Росіяни атакували безпілотником авто поліції на Херсонщині

Київ • УНН

 • 29778 перегляди

Унаслідок російського удару незначних травм дістав 50-річний поліцейський, автомобіль отримав пошкодження, зазначили у поліції

Російська армія у неділю, 14 січня, вдарила дроном по автомобілю поліції у Херсонській області. Травми отримав 50-річний поліцейський. Про це повідомляють у Facebook поліції регіону, передає УНН.

Цитата

У Бериславському районі ... ворог направив безпілотний літальний апарат на службовий автомобіль поліції. У результаті незначні травми отримав 50-річний поліцейський, а транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень

йдеться в повідомленні.

Деталі

Після опівдня також від вибуху безпілотника тяжких травм дістав 54-річний житель Милового, додали в поліції Херсонської області.

Нагадаємо

У неділю, 14 січня, російські окупанти атакували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі, поранення дістало четверо вогнеборців.

Двоє загиблий, один поранений - наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу 13.01.24, 09:53 • 30408 переглядiв

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