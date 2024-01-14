На Херсонщині окупанти атакували пожежників безпілотником: поранено четверо вогнеборців
Київ • УНН
російські війська атакували підрозділ вогнеборців у селі Станіслав. Четверо вогнеборців отримали поранення, але вони відмовились від госпіталізації.
На Херсонщині окупаційні війська рф атакували безпілотником підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми
За його словами, після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.
Нагадаємо
В Херсонській області росіяни зосередили свої зусилля навколо села Кринки, намагаючись вибити українські підрозділи ЗСУ.
Відомо, що в небезпечних районах на лівому березі Херсонщини досі перебуває цивільне населення. Наразі це близько 10 тисяч людей.
Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на Херсонському напрямку - Генштаб 13.01.24, 10:11 • 32839 переглядiв