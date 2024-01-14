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На Херсонщині окупанти атакували пожежників безпілотником: поранено четверо вогнеборців

На Херсонщині окупанти атакували пожежників безпілотником: поранено четверо вогнеборців

Київ • УНН

 • 36268 перегляди

російські війська атакували підрозділ вогнеборців у селі Станіслав. Четверо вогнеборців отримали поранення, але вони відмовились від госпіталізації.

На Херсонщині окупаційні війська рф атакували безпілотником підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі 

Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми 

- резюмував Прокудін.

За його словами, після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо

В Херсонській області росіяни зосередили свої зусилля навколо села Кринки, намагаючись вибити українські підрозділи ЗСУ.

Відомо, що в небезпечних районах на лівому березі Херсонщини досі перебуває цивільне населення. Наразі це близько 10 тисяч людей.

Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на Херсонському напрямку - Генштаб 13.01.24, 10:11 • 32839 переглядiв

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