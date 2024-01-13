Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на Херсонському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
На Херсонському напрямку українські війська нпродовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Водночас окупанти протягом минулої доби здійснили 9 безуспішних штурмових дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій
Окрім того, зазначається, що водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Доповнення
Раніше речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменю повідомляла, що на лівобережжі Херсонщини ситуація важка, але бійцям ЗСУ вдається утримувати позиції і продовжувати роботу з розширення плацдарму в Кринках.