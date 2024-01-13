Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении - Генштаб
Киев • УНН
На Херсонском направлении украинские войска продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.
На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. В то же время оккупанты за прошедшие сутки совершили 9 безуспешных штурмовых действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий
Кроме того, отмечается, что в то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Дополнение
Ранее спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменю сообщала, что на левобережье Херсонщины ситуация тяжелая, но бойцам ВСУ удается удерживать позиции и продолжать работу по расширению плацдарма в Крынках.
Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении - Генштаб
На Херсонском направлении украинские войска продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.
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