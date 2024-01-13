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Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 08:11  •  16438 просмотра

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На Херсонском направлении украинские войска продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. В то же время оккупанты за прошедшие сутки совершили 9 безуспешных штурмовых действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий

- говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Дополнение

Ранее спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменю сообщала, что на левобережье Херсонщины ситуация тяжелая, но бойцам ВСУ удается удерживать позиции и продолжать работу по расширению плацдарма в Крынках.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на Херсонському напрямку - Генштаб
Defense Forces continue measures to expand foothold in Kherson sector - General Staff
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Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении - Генштаб

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