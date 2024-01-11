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Є складнощі, але бійці утримують позиції та розширюють плацдарм: Гуменюк про ситуацію в Кринках

Є складнощі, але бійці утримують позиції та розширюють плацдарм: Гуменюк про ситуацію в Кринках

Київ • УНН

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Українські війська утримують позиції на лівому березі Херсона, розширюючи плацдарм у Кринках, незважаючи на логістичні проблеми та обстріли з боку противника.

На лівобережжі Херсонщини ситуація важка, але бійцям ЗСУ вдається утримувати позиції і продовжувати роботу з розширення плацдарму в Кринках.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.

Деталі

За таких умов - і погодних, і співвідношення сил та засобів, робота з розширення плацдарму надзвичайно важка, тому що складна логістика. Є складнощі з використанням певної техніки. Але утримувати позиції вдається і продовжувати роботу з розширення плацдарму (в Кринках - ред.) також вдається попри те, що ворог поновив штурмові дії

- сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що минулої доби ворог здійснив 11 штурмів позицій бійців ЗСУ, але безуспішно.

За минулу бойову добу ворог втратив 18 окупантів, 3 човни, які намагалися маневрувати в протоках, 2 гармати і 3 пункти боєпостачання

- додала Гуменюк.

Речниця додала, що після не вдалих атак ворог повертається на свої позиції і готує нові штурми.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 367 620 осіб, 6050 танків та сотень одиниць військової техніки.

Павло Башинський

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