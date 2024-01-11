Є складнощі, але бійці утримують позиції та розширюють плацдарм: Гуменюк про ситуацію в Кринках
Київ • УНН
Українські війська утримують позиції на лівому березі Херсона, розширюючи плацдарм у Кринках, незважаючи на логістичні проблеми та обстріли з боку противника.
На лівобережжі Херсонщини ситуація важка, але бійцям ЗСУ вдається утримувати позиції і продовжувати роботу з розширення плацдарму в Кринках.
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.
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За таких умов - і погодних, і співвідношення сил та засобів, робота з розширення плацдарму надзвичайно важка, тому що складна логістика. Є складнощі з використанням певної техніки. Але утримувати позиції вдається і продовжувати роботу з розширення плацдарму (в Кринках - ред.) також вдається попри те, що ворог поновив штурмові дії
Вона зазначила, що минулої доби ворог здійснив 11 штурмів позицій бійців ЗСУ, але безуспішно.
За минулу бойову добу ворог втратив 18 окупантів, 3 човни, які намагалися маневрувати в протоках, 2 гармати і 3 пункти боєпостачання
Речниця додала, що після не вдалих атак ворог повертається на свої позиції і готує нові штурми.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 367 620 осіб, 6050 танків та сотень одиниць військової техніки.