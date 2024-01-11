Есть сложности, но бойцы удерживают позиции и расширяют плацдарм: Гуменюк о ситуации в Крынках

На левобережье Херсонщины ситуация тяжелая, но бойцам ВСУ удается удерживать позиции и продолжать работу по расширению плацдарма в Крынках.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Детали

При таких условиях - и погодных, и соотношение сил и средств, работа по расширению плацдарма чрезвычайно тяжелая, потому что сложная логистика. Есть сложности с использованием определенной техники. Но удерживать позиции удается и продолжать работу по расширению плацдарма (в Крынках - ред.) также удается несмотря на то, что враг возобновил штурмовые действия - сказала Гуменюк.

Она отметила, что за прошедшие сутки враг совершил 11 штурмов позиций бойцов ВСУ, но безуспешно.

За прошедшие боевые сутки враг потерял 18 оккупантов, 3 лодки, которые пытались маневрировать в проливах, 2 пушки и 3 пункта боеснабжения - добавила Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что после неудачных атак враг возвращается на свои позиции и готовит новые штурмы.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 367 620 человек, 6050 танков и сотен единиц военной техники.