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Есть сложности, но бойцы удерживают позиции и расширяют плацдарм: Гуменюк о ситуации в Крынках

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 07:51  •  26323 просмотра

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Украинские войска удерживают позиции на левом берегу Херсона, расширяя плацдарм в Крынках, несмотря на логистические проблемы и обстрелы со стороны противника.

На левобережье Херсонщины ситуация тяжелая, но бойцам ВСУ удается удерживать позиции и продолжать работу по расширению плацдарма в Крынках.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Детали

При таких условиях - и погодных, и соотношение сил и средств, работа по расширению плацдарма чрезвычайно тяжелая, потому что сложная логистика. Есть сложности с использованием определенной техники. Но удерживать позиции удается и продолжать работу по расширению плацдарма (в Крынках - ред.) также удается несмотря на то, что враг возобновил штурмовые действия

- сказала Гуменюк.

Она отметила, что за прошедшие сутки враг совершил 11 штурмов позиций бойцов ВСУ, но безуспешно.

За прошедшие боевые сутки враг потерял 18 оккупантов, 3 лодки, которые пытались маневрировать в проливах, 2 пушки и 3 пункта боеснабжения

- добавила Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что после неудачных атак враг возвращается на свои позиции и готовит новые штурмы.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 367 620 человек, 6050 танков и сотен единиц военной техники.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Є складнощі, але бійці утримують позиції та розширюють плацдарм: Гуменюк про ситуацію в Кринках
There are difficulties, but the fighters are holding their positions and expanding the bridgehead: Humeniuk on the situation in Krynky
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