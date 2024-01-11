Есть сложности, но бойцы удерживают позиции и расширяют плацдарм: Гуменюк о ситуации в Крынках
Киев • УНН
Украинские войска удерживают позиции на левом берегу Херсона, расширяя плацдарм в Крынках, несмотря на логистические проблемы и обстрелы со стороны противника.
На левобережье Херсонщины ситуация тяжелая, но бойцам ВСУ удается удерживать позиции и продолжать работу по расширению плацдарма в Крынках.
Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
Детали
При таких условиях - и погодных, и соотношение сил и средств, работа по расширению плацдарма чрезвычайно тяжелая, потому что сложная логистика. Есть сложности с использованием определенной техники. Но удерживать позиции удается и продолжать работу по расширению плацдарма (в Крынках - ред.) также удается несмотря на то, что враг возобновил штурмовые действия
Она отметила, что за прошедшие сутки враг совершил 11 штурмов позиций бойцов ВСУ, но безуспешно.
За прошедшие боевые сутки враг потерял 18 оккупантов, 3 лодки, которые пытались маневрировать в проливах, 2 пушки и 3 пункта боеснабжения
Пресс-секретарь добавила, что после неудачных атак враг возвращается на свои позиции и готовит новые штурмы.
Напомним,
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 367 620 человек, 6050 танков и сотен единиц военной техники.
Есть сложности, но бойцы удерживают позиции и расширяют плацдарм: Гуменюк о ситуации в Крынках
Украинские войска удерживают позиции на левом берегу Херсона, расширяя плацдарм в Крынках, несмотря на логистические проблемы и обстрелы со стороны противника.
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