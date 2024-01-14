На Херсонщині окупанти зосередилися навколо Кринок - Гуменюк

В Херсонській області росіяни зосередили свої зусилля навколо села Кринки, намагаючись вибити українські підрозділи ЗСУ. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

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Зараз ворог дійсно намагається концентрувати свої зусилля навколо Кринок. Там, де продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично немає жодного вцілілого будинку, працюють безпосередньо артилерійські засоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей напрямок