На Херсонщині окупанти зосередилися навколо Кринок - Гуменюк
Київ • УНН
Російські війська зосереджують атаки навколо Кринок, щоб витіснити українські війська, як повідомила Наталія Гуменюк. Від боїв та обстрілів залишилося лише кілька вцілілих будинків.
В Херсонській області росіяни зосередили свої зусилля навколо села Кринки, намагаючись вибити українські підрозділи ЗСУ. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
Зараз ворог дійсно намагається концентрувати свої зусилля навколо Кринок. Там, де продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично немає жодного вцілілого будинку, працюють безпосередньо артилерійські засоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей напрямок
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За словами Гуменюк, складно називати конкретні населені пункти епіцентрами бойових дій, тому що лінія фронту і лінія протидії безпосереднього зіткнення з ворогом досить рухлива.
Проте відомо, що в небезпечних районах на лівому березі Херсонщини досі перебуває цивільне населення. Наразі це близько 10 тисяч людей.
Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на Херсонському напрямку - Генштаб 13.01.24, 10:11 • 32838 переглядiв