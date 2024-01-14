На Херсонщине оккупанты сосредоточились вокруг Крынок - Гуменюк

В Херсонской области россияне сосредоточили свои усилия вокруг села Крынки, пытаясь выбить украинские подразделения ВСУ. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Сейчас враг действительно пытается концентрировать свои усилия вокруг Крынок. Там, где продолжается наша боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически нет ни одного уцелевшего дома, работают непосредственно артиллерийские средства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил это направление - сказала Наталья Гуменюк.

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По словам Гуменюк, сложно называть конкретные населенные пункты эпицентрами боевых действий, потому что линия фронта и линия противодействия непосредственного соприкосновения с врагом достаточно подвижна.

Однако известно, что в опасных районах на левом берегу Херсонщины до сих пор находится гражданское население. Сейчас это около 10 тысяч человек.

Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении - Генштаб