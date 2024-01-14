На Херсонщине оккупанты атаковали пожарных беспилотником: ранены четверо пожарных

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
  •  112103 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  160138 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  179531 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  163792 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  158457 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  151635 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  140048 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  123788 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  135526 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  148234 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142933 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139628 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134954 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124717 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130780 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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Новости по теме

На Херсонщине оккупанты атаковали пожарных беспилотником: ранены четверо пожарных

российские войска атаковали подразделение пожарных в селе Станислав. Четверо пожарных получили ранения, но они отказались от госпитализации.

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На Херсонщине оккупанты атаковали пожарных беспилотником: ранены четверо пожарных

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили редкую российскую САУ "Хоста" - Тарнавский

Украинские войска уничтожили редкую российскую артиллерийскую систему "Хоста" и нанесли противнику значительные потери, в частности 437 человек личного состава и 60 единиц военной техники.

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На Таврическом направлении ВСУ уничтожили редкую российскую САУ "Хоста" - Тарнавский

На Лимано-Купянском направлении удалось уничтожить 256 оккупантов и 73 единицы вражеской техники - спикер Сухопутных войск ВСУ

На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили атаки противника, уничтожив 256 российских военнослужащих и 73 единицы военной техники.

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На Лимано-Купянском направлении удалось уничтожить 256 оккупантов и 73 единицы вражеской техники - спикер Сухопутных войск ВСУ

На Авдеевском и Марьинском направлениях воины ВСУ отбили 37 вражеских атак - Штупун

За минувшие сутки захватчики нанесли 34 авиаудара. Они сбрасывают управляемые авиабомбы почти по всей линии боевого соприкосновения.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях воины ВСУ отбили 37 вражеских атак - Штупун

Конгресс США принял законопроект о временном финансировании правительства - СМИ

Конгресс США принял временный законопроект о расходах для предотвращения закрытия правительства, предусматривающий финансирование федеральных учреждений до марта.

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Конгресс США принял законопроект о временном финансировании правительства - СМИ

Строительство нового корпуса гимназии с большим укрытием и условиями для инклюзивного обучения завершили в Одесской области

Гимназия "Авангард" в Одесской области открыла свой новый корпус, построенный в рамках проекта президента Зеленского "Большая стройка", повышающего стандарты инклюзивности и безопасности.

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Строительство нового корпуса гимназии с большим укрытием и условиями для инклюзивного обучения завершили в Одесской области

На Сумщине россияне за сутки обстреляли 26 населенных пунктов: один человек ранен

Российские войска атаковали 26 населенных пунктов в Сумской области, ранив одно гражданское лицо и повредив здания и транспортные средства. Начато расследование по факту военных преступлений.

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На Сумщине россияне за сутки обстреляли 26 населенных пунктов: один человек ранен

370 тысяч оккупантов и более 6 тысяч танков: Генштаб обновил данные о потерях рф в Украине

Вооруженные силы Украины сообщили, что по состоянию на 14 января 2024 года уничтожили около 370 000 российских солдат, в том числе 840 за минувшие сутки.

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370 тысяч оккупантов и более 6 тысяч танков: Генштаб обновил данные о потерях рф в Украине

Ночью россияне сбросили авиабомбы на Волчанск: повреждено предприятие

российские войска атаковали Волчанск и другие населенные пункты Харьковской области, вызвав структурные повреждения и перебои в электроснабжении.

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Ночью россияне сбросили авиабомбы на Волчанск: повреждено предприятие

На Херсонщине оккупанты сосредоточились вокруг Крынок - Гуменюк

Российские войска сосредотачивают атаки вокруг Крынок, чтобы вытеснить украинские войска, как сообщила Наталья Гуменюк. От боев и обстрелов осталось лишь несколько уцелевших домов.

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На Херсонщине оккупанты сосредоточились вокруг Крынок - Гуменюк