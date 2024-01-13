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Двоє загиблий, один поранений - наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу

Двоє загиблий, один поранений - наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу

Київ • УНН

 • 30408 перегляди

Окупанти обстріляли Херсонщину понад 70 разів, відомо про двох загиблих. Внаслідок ворожої атаки на Берислав поранена літня жінка.

Херсонська область за минулу добу зазнала 71 ворожий обстріл. Внаслідок атак  двоє людей загинули, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 424 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди

- написав Прокудін у Telegram.

Як повідомляється, російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу.

"Через російську агресію 2 людини загинули", - вказав Прокудін. 

Доповнення 

Крім того, напередодні ввечері  окупанти атакували Берислав. Поранення отримала літня жінка. 

Учора, близько 23 години, ворог вдарив по населеному пункту. Поцілив у житлову зону.  Під завалами багатоквартирного будинку опинилася 71-річна жінка. Рятувальникам вдалося деблокувати її. Медики надали постраждалій необхідну допомогу

- вказав очільник ОВА.

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