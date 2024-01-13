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Двое погибших, один раненый - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 07:53  •  18248 просмотра

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Оккупанты обстреляли Херсонщину более 70 раз, известно о двух погибших. В результате вражеской атаки на Берислав ранена пожилая женщина.

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 71 вражескому обстрелу. В результате атак два человека погибли, сообщил в субботу председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 424 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда

- написал Прокудин в Telegram.

Как сообщается, российские военные попали  в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли", - указал Прокудин. 

Дополнение 

Кроме того, накануне вечером  оккупанты атаковали Берислав. Ранения получила пожилая женщина. 

Вчера, около 23 часов, враг ударил по населенному пункту. Попал в жилую зону.  Под завалами многоквартирного дома оказалась 71-летняя женщина. Спасателям удалось деблокировать ее. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь

- указал глава ОВА.

В Криворожском районе утром сбили две вражеские ракеты13 январь 2024, 07:45 • 20370 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Двоє загиблий, один поранений - наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу
Two killed, one wounded: consequences of hostile shelling in Kherson region over the last day
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