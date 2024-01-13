Двое погибших, один раненый - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли Херсонщину более 70 раз, известно о двух погибших. В результате вражеской атаки на Берислав ранена пожилая женщина.
Херсонская область за минувшие сутки подверглась 71 вражескому обстрелу. В результате атак два человека погибли, сообщил в субботу председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 424 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда
Как сообщается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли", - указал Прокудин.
Дополнение
Кроме того, накануне вечером оккупанты атаковали Берислав. Ранения получила пожилая женщина.
Вчера, около 23 часов, враг ударил по населенному пункту. Попал в жилую зону. Под завалами многоквартирного дома оказалась 71-летняя женщина. Спасателям удалось деблокировать ее. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь
В Криворожском районе утром сбили две вражеские ракеты13 январь 2024, 07:45 • 20370 просмотров
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