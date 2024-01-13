Двое погибших, один раненый - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки

Оккупанты за сутки нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине

За минувшие сутки российские войска выпустили 7 ракет и нанесли 65 авиаударов по Украине, что привело к жертвам и разрушениям среди гражданского населения.