Четверо спасателей ранены в результате вражеского обстрела Станислава на Херсонщине

Четверо спасателей получили ранения в результате вражеской атаки армии рф на Станислав Херсонской области. Всего в результате российских ударов по поселку ранены пять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Войска оккупационной армии дронами и из артиллерии атаковали Станислав. Целенаправленно били по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи. В результате сброса боеприпасов с БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль - говорится в сообщении Нацполиции.

Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждено здание и "скорая".

В полночь российские военные били по населенному пункту из артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине, у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

Обстрелы не прекратились и на рассвете, в результате попадания снарядов повреждено агропредприятие и по меньшей мере 26 домов.

Ранее

УНН сообщал, что пункт скорой помощи в Станиславе Херсонской области подвергся вражеской атаке. О пострадавших не сообщалось.

россияне выпустили по Херсонской области 788 снарядов, есть раненые