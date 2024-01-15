Выбитые окна и разрушенные стены: последствия ночного удара рф по Херсону

В результате ночного удара по центральной части Херсона оккупанты повредили несколько жилых домов. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

Армия рф ночью обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега. Преимущественно под удар попала центральная часть города. - резюмировал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Он также выложил видео, на котором видны последствия ночного удара по городу. Оккупанты повредили жилые здания - кое-где у горожан выбиты окна, в части домов разрушены стены.

Дополнение

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 121 раз, известно о четырех раненых людях. Армия рф попала в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, магазин в Херсоне.

Напомним,

Четверо спасателей получили ранения в результате вражеской атаки армии рф на Станислав Херсонской области. Всего в результате российских ударов по поселку ранены пять человек.

Враг обстрелял пункт "скорой" в Херсонской области