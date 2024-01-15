На Херсонщине из-за войны разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов - спикер ОГА
Киев • УНН
Более 20 000 объектов в Херсонской области были повреждены или разрушены в результате войны.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину на Херсонщине разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов. В Херсоне повреждено около 50% домов. Об этом во время брифинга рассказал представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает УНН.
Детали
"Если говорить по области, то 22 тыс. частично повреждены или разрушены объекты на Херсонщине", - сказал Толоконников.
Он добавил, что в Херсоне около 50% многоэтажек повреждены.
Дополнение
Спикер рассказал, что с начала деоккупации Херсонщины погибло около 200 человек.
"Насколько я помню примерно 200 человек погибших. Может немножко меньше", - сказал Толоконников, отвечая на вопрос сколько жертв на Херсонщине с момента деоккупации.
Он также добавил, что с момента деоккупации Херсонщины 2200 человек получили ранения.
Напомним
В результате ночного удара по центральной части Херсона оккупанты повредили несколько жилых домов.
На Херсонщине из-за войны разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов - спикер ОГА
Более 20 000 объектов в Херсонской области были повреждены или разрушены в результате войны.
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