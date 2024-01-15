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На Херсонщине из-за войны разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов - спикер ОГА

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 12:27  •  12174 просмотра

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Более 20 000 объектов в Херсонской области были повреждены или разрушены в результате войны.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину на Херсонщине разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов. В Херсоне повреждено около 50% домов. Об этом во время брифинга рассказал представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает УНН.

Детали

"Если говорить по области, то 22 тыс. частично повреждены или разрушены объекты на Херсонщине", - сказал Толоконников.

Он добавил, что в Херсоне около 50% многоэтажек повреждены.

Дополнение

Спикер рассказал, что с начала деоккупации Херсонщины погибло около 200 человек.

"Насколько я помню примерно 200 человек погибших. Может немножко меньше", - сказал Толоконников, отвечая на вопрос сколько жертв на Херсонщине с момента деоккупации.

Он также добавил, что с момента деоккупации Херсонщины 2200 человек получили ранения.

Напомним

В результате ночного удара по центральной части Херсона оккупанты повредили несколько жилых домов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
На Херсонщині через війну зруйновано або пошкоджено понад 20 тис. об’єктів - речник ОВА
More than 20 thousand objects destroyed or damaged in Kherson region due to war - JFO spokesman
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