На Херсонщине из-за войны разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов - спикер ОГА

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину на Херсонщине разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов. В Херсоне повреждено около 50% домов. Об этом во время брифинга рассказал представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает УНН.

Детали

"Если говорить по области, то 22 тыс. частично повреждены или разрушены объекты на Херсонщине", - сказал Толоконников.

Он добавил, что в Херсоне около 50% многоэтажек повреждены.

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Спикер рассказал, что с начала деоккупации Херсонщины погибло около 200 человек.

"Насколько я помню примерно 200 человек погибших. Может немножко меньше", - сказал Толоконников, отвечая на вопрос сколько жертв на Херсонщине с момента деоккупации.

Он также добавил, что с момента деоккупации Херсонщины 2200 человек получили ранения.

Напомним

В результате ночного удара по центральной части Херсона оккупанты повредили несколько жилых домов.