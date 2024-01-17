На Херсонщині через російські обстріли поранені троє людей
Київ • УНН
Три людини отримали поранення в Херсонській області внаслідок російських обстрілів, загалом за добу було зафіксовано 75 випадків відкриття вогню. Під час обстрілу було випущено понад 350 снарядів з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію і танки.
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені троє людей. Ворожа армія минулої доби 75 разів обстріляла територію області. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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З різних видів озброєння росіяни випустила понад 350 снарядів. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.
За минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 351 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
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