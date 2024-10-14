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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Херсонщина зазнає ударів: 1 загиблий, 4 поранених

Київ • УНН

 • 21988 перегляди

Ворожі війська обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, загинула одна людина, четверо поранені.

Херсонщина зазнає ударів: 1 загиблий, 4 поранених

За минулу добу під вогнем терористів опинилися кілька населених пунктів Херсонщини. На жаль, є постраждалі та жертви. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За інформацією, від атак загарбників потерпали Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Станіслав та місто Херсон.

Ворожі сили завдали ударів по стільниковій вежі та житловим кварталам, внаслідок чого було пошкоджено три багатоповерхівки і шість приватних будинків. Окрім цього, обстріли призвели до руйнування газогонів, складських приміщень, гаражів, а також приватних автомобілів і мотоциклів.

На жаль, унаслідок даної агресії одна людина загинула, ще чотири отримали поранення.

У Херсонській громаді через обстріл рф знеструмлено об'єкт енергопостачання: можливі перебої зі світлом12.10.24, 13:40 • 55492 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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