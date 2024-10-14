Херсонщина подвергается ударам: 1 погибший, 4 раненых
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области. В результате атак повреждены жилые дома и инфраструктура, погиб один человек, четверо ранены.
За минувшие сутки под огнем террористов оказались несколько населенных пунктов Херсонщины. К сожалению, есть пострадавшие и жертвы. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По информации, от атак захватчиков страдали Антоновка, Камышаны, Садовое, Белозерка, Ромашково, Кизомыс, Станислав и город Херсон.
Вражеские силы нанесли удары по сотовой башне и жилым кварталам, в результате чего были повреждены три многоэтажки и шесть частных домов. Кроме этого, обстрелы привели к разрушению газопроводов, складских помещений, гаражей, а также частных автомобилей и мотоциклов.
К сожалению, в результате данной агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения.
В Херсонской громаде из-за обстрела рф обесточен объект энергоснабжения: возможны перебои со светом12 октября 2024, 10:40 • 54455 просмотров