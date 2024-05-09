Російські удари пошкодили інфраструктуру на Херсонщині, є поранений
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області, пошкодивши інфраструктуру, будівлі та приватну власність, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли житлові квартали, пошкодивши інфраструктуру, пошту, об'єкти промисловості та газогони, одна людина отримала поранення, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Велетенське, Кізомис, Станіслав, Інженерне, Понятівка, Садове, Антонівка, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Миколаївка, Ольгівка, Львове та місто Херсон.
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 54 приватних будинки.
Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, адмінбудівлю, поштове відділення, об'єкти промисловості та газогони. Через російську агресію 1 людина дістала поранення
Витік газу перекрито, пожеж та загроз більше немає, додав він. Також, за його даними, побиті господарські споруди, складське приміщення, гаражі, спецтехніка та приватні автомобілі.
Укрзалізниця завершує ремонт обстріляних колій у Херсоні, рух поїздів відновлено08.05.24, 15:52 • 25973 перегляди