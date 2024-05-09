Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  116147 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  117848 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  127886 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  120072 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167051 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150235 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149521 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  276774 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  110051 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120812 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  237283 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  276774 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  275040 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  383610 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  538476 просмотра

Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив инфраструктуру, здания и частную собственность, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  5415 просмотра
Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

Палата представителей США заблокировала попытку республиканки Грин сместить спикера Джонсона

Палата представителей США проголосовала 359-43 голосами против попытки республиканки Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Майка Джонсона с его должности, причем 11 республиканцев проголосовали против Джонсона.

Новости Мира •   •  5140 просмотра
Палата представителей США заблокировала попытку республиканки Грин сместить спикера Джонсона

Николаевскую область ночью враг атаковал "шахедом", был пожар

Вчера в Николаевской области российские войска обстреляли населенные пункты из артиллерии, а беспилотник "Шахед" ночью частично разрушил здание в Первомайском, вызвав пожар, но обошлось без жертв.

Война •   •  8511 просмотра
Николаевскую область ночью враг атаковал "шахедом", был пожар

Мирча Луческу может вернуться в "Динамо" - СМИ

Мирча Луческу, бывший главный тренер киевского "Динамо", может вернуться в клуб, сообщают румынские СМИ.

спорт •   •  7405 просмотра
Мирча Луческу может вернуться в "Динамо" - СМИ

Никополь в Днепропетровской области россияне атаковали FPV-дронами и "Градом"

Российские войска несколько раз атаковали Никополь в Днепропетровской области с помощью беспилотников и ракетных установок, повредив несколько домов и хозяйственных построек, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  11105 просмотра
Никополь в Днепропетровской области россияне атаковали FPV-дронами и "Градом"

В Иране известного режиссера приговорили к восьми годам заключения

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф, лауреат Берлинского кинофестиваля, приговорен к 8 годам заключения, битью плетью, штрафу и конфискации имущества за фильмы и высказывания, признанные преступными против безопасности Ирана.

Культура •   •  11347 просмотра
В Иране известного режиссера приговорили к восьми годам заключения

Еще плюс 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 478 730 человек личного состава и 7429 танков.

Война •   •  14430 просмотра
Еще плюс 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Петр Павел: Украина получит первую партию артснарядов от союзников в июне

Украина получит первую партию из 180 000 артиллерийских снарядов от союзников в июне по чешской инициативе.

Война •   •  22792 просмотра
Петр Павел: Украина получит первую партию артснарядов от союзников в июне

На фронте произошло 146 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 146 боевых столкновений, во время которых противник нанес 60 ракетных ударов, 90 авиаударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  18093 просмотра
На фронте произошло 146 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

Воздушные и ракетные войска Вооруженных Сил Украины в течение суток нанесли удары по 3 системам противовоздушной обороны России, 2 артиллерийским установкам противника, 10 районам сосредоточения российских войск и важному объекту противника, говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Война •   •  88636 просмотра
Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб