Российские удары повредили инфраструктуру в Херсонской области, есть раненый

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив инфраструктуру, почту, объекты промышленности и газопроводы, один человек получил ранения, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Велетенское, Кизомыс, Станислав, Инженерное, Понятовка, Садовое, Антоновка, Белозерка, Берислав, Михайловка, Николаевка, Ольговка, Львово и город Херсон.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 многоэтажек и 54 частных дома.

Были зафиксированы попадания в объекты критической и транспортной инфраструктуры, админздание, почтовое отделение, объекты промышленности и газопроводы. Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения - написал Прокудин в Telegram.

Утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет, добавил он. Также, по его данным, изувечены хозяйственные постройки, складское помещение, гаражи, спецтехника и частные автомобили.

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