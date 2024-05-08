Укрзализниця завершает ремонт обстрелянных путей в Херсоне, движение поездов восстановлено

В Херсоне завершили ремонт поврежденной в результате обстрела колеи. Об этом сообщила Укрзализниця, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что железнодорожники завершили ремонт поврежденного в результате обстрела пути на станции Херсон.

Завтрашние рейсы - по расписанию - говорится в сообщении.

Напомним

В результате ночной атаки в Херсоне нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути - движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев ограничено до Николаева. Для пассажиров, которые направлялись в Херсон или в обратном направлении, организован подвоз автобусами.