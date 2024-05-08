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росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру Херсона: пошкоджений вокзал та колії

росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру Херсона: пошкоджений вокзал та колії

Київ • УНН

 • 22618 перегляди

Російські війська атакували та пошкодили цивільну залізничну інфраструктуру, включаючи залізничний вокзал та колії, у Херсоні.

Армія рф сьогодні вранці атакувала цивільну залізничну інфраструктуру Херсона, унаслідок чого пошкоджений вокзал міста та залізничні колії.  Рух поїзда Київ -  Херсон - Київ тимчасово обмежили до Миколаєва. Про це у середу повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає УНН

Укрзалізниця знову під прицілом ворога! Зранку, 8 травня,  країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та  вокзал міста

- йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Як зазначається, наразі рух поїзда №121/122 Київ -  Херсон - Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва.  Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. 

В Укрзалізниці повідомили, що наразі всі 99 пасажирів у безпеці. 

Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.

У небі над Україною вночі знищили 59 із 76 ворожих ракет та "шахедів"08.05.24, 08:41 • 22540 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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