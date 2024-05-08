росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру Херсона: пошкоджений вокзал та колії
Київ • УНН
Російські війська атакували та пошкодили цивільну залізничну інфраструктуру, включаючи залізничний вокзал та колії, у Херсоні.
Армія рф сьогодні вранці атакувала цивільну залізничну інфраструктуру Херсона, унаслідок чого пошкоджений вокзал міста та залізничні колії. Рух поїзда Київ - Херсон - Київ тимчасово обмежили до Миколаєва. Про це у середу повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.
Укрзалізниця знову під прицілом ворога! Зранку, 8 травня, країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста
Як зазначається, наразі рух поїзда №121/122 Київ - Херсон - Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.
В Укрзалізниці повідомили, що наразі всі 99 пасажирів у безпеці.
Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.
У небі над Україною вночі знищили 59 із 76 ворожих ракет та "шахедів"08.05.24, 08:41 • 22540 переглядiв