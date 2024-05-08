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россияне атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру Херсона: поврежден вокзал и пути
Российские войска атаковали и повредили гражданскую железнодорожную инфраструктуру, включая железнодорожный вокзал и пути, в Херсоне.
В небе над Украиной ночью уничтожили 59 из 76 вражеских ракет и "шахедов"
В ночь на 8 мая 2024 года российские войска начали комбинированную атаку на Украину с применением 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударного беспилотника, из которых 59 были успешно перехвачены украинскими средствами противовоздушной обороны.
На Днепропетровщине силы ПВО ночью сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов"
Ночью силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты и 5 беспилотников "Шахид" в Днепропетровской области, а в результате российского обстрела Никопольского района был ранен один человек и повреждены здания.
Зеленский: россия запустила по Украине более 50 ракет и более 20 "шахедов" в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину, выпустив более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре в нескольких регионах.
В Харькове ночью сбили два "шахеда"
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Харьковской области из артиллерии, минометов и беспилотников, нанеся ущерб жилым районам, но о жертвах не сообщалось.
На Львовщине враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры
Российские войска атаковали важные объекты энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах Львовской области, вызвав пожары, но обошлось без жертв.
россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, в районе во время авиаудара рф ранен мужчина
Один человек получил ранения в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, в регионе оккупанты совершили 299 обстрелов, попав ракетами, БПЛА, РСЗО и артиллерией в 11 населенных пунктов, вызвав разрушение жилых домов.
Атака рф на Киевщину: обломки дронов и ракет упали в четырех районах, двое пострадавших, повреждены ЛЭП
В Киевской области обломки вражеских беспилотников и ракет упали в 4 районах, ранив двух человек и повредив линии электропередач, что привело к частичному отключению электроэнергии в одном селе.
россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК
Россия атаковала и серьезно повредила оборудование на трех теплоэлектростанциях ДТЭК в Украине во время ночных обстрелов.
Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 477 430 человек личного состава и 7418 танков.