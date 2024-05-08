россияне атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру Херсона: поврежден вокзал и пути

Армия рф сегодня утром атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру Херсона, в результате чего поврежден вокзал города и железнодорожные пути. Движение поезда Киев - Херсон - Киев временно ограничили до Николаева. Об этом в среду сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Укрзализныця снова под прицелом врага! Утром, 8 мая, страна-террорист атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города - говорится в сообщении Укрзализныци.

Как отмечается, сейчас движение поезда №121/122 Киев - Херсон - Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.

В Укрзализныце сообщили, что сейчас все 99 пассажиров в безопасности.

Остальные поезда Укрзализныци продолжают движение по графику.

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