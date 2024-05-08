Укрзалізниця завершує ремонт обстріляних колій у Херсоні, рух поїздів відновлено
Київ • УНН
Залізничники завершили ремонт пошкодженої обстрілами колії на станції Херсон, і тепер поїзди до Херсона та з Херсона курсують за розкладом.
В Херсоні завершили ремонт ушкодженої в результаті обстрілу колії. Про це повідомила Укрзалізниця, пише УНН.
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Повідомляється, що залізничники завершили ремонт ушкодженої в результаті обстрілу колії на станції Херсон.
Завтрашні рейси — за розкладом
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Унаслідок нічної атаки в Херсоні порушено електропостачання та пошкоджено залізничні колії - рух поїзда №121/122 Київ-Херсон-Київ обмежено до Миколаєва. Для пасажирів, які прямували до Херсона або у зворотному напрямку, організовано підвезення автобусами.
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