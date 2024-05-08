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На Херсонщині вночі збито два "шахеди", на півдні за добу знищили 4 російські дрони-розвідники

На Херсонщині вночі збито два "шахеди", на півдні за добу знищили 4 російські дрони-розвідники

Київ • УНН

 • 11529 перегляди

На півдні України вночі 2 ударні безпілотники "Шахед" були збиті в Херсонській області, також минулої доби було збито 4 ворожі розвідувальні безпілотники.

На півдні під час націленої на енергетику ракетно-дронової атаки рф вночі збито 2 ударні дрони типу Shahed у Херсонській області, за минулу добу також збито 4 розвідувальні дрони ворога, повідомили у Силах оборони Півдня у середу, пише УНН.

Вночі ворог завдав масованої атаки по різних регіонах України. Тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони. 2 дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" силами протиповітряної оборони збито в Херсонській області. Протягом доби також збито 4 розвідувальні дрони ворога

- вказали у Силах оборони Півдня у Telegram.

У Силах оборони Півдня додали, що, "на жаль, не вдалось уникнути влучань". "Ворог поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури", - зазначили у Силах оборони Півдня.

рф атакувала енергетику в 6 регіонах, є пошкодження газової інфраструктури на заході, увечері можливі обмеження - Міненерго08.05.24, 10:08 • 17578 переглядiв

Доповнення

У Силах оборони Півдня вказали, що внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщині в Олександрійському районі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

На Кіровоградщині внаслідок обстрілів постраждала 8-річна дитина08.05.24, 07:36 • 27726 переглядiв

У Миколаївській області, за даними голови ОВА Віталія Кіма, учора, 7 травня, о 14:38 та 21:52 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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