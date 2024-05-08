На Херсонщині вночі збито два "шахеди", на півдні за добу знищили 4 російські дрони-розвідники
Київ • УНН
На півдні України вночі 2 ударні безпілотники "Шахед" були збиті в Херсонській області, також минулої доби було збито 4 ворожі розвідувальні безпілотники.
На півдні під час націленої на енергетику ракетно-дронової атаки рф вночі збито 2 ударні дрони типу Shahed у Херсонській області, за минулу добу також збито 4 розвідувальні дрони ворога, повідомили у Силах оборони Півдня у середу, пише УНН.
Вночі ворог завдав масованої атаки по різних регіонах України. Тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони. 2 дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" силами протиповітряної оборони збито в Херсонській області. Протягом доби також збито 4 розвідувальні дрони ворога
У Силах оборони Півдня додали, що, "на жаль, не вдалось уникнути влучань". "Ворог поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури", - зазначили у Силах оборони Півдня.
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