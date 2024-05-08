На Кіровоградщині внаслідок обстрілів постраждала 8-річна дитина
Київ • УНН
Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Олександрійського району Кіровоградської області поранено 8-річну дитину та пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років. Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович, передає УНН.
Деталі
За його даними, руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.
Всі відповідні служби працюють на місці.
На Донеччині горить лісовий масив через обстріл росіян08.05.24, 00:03 • 24871 перегляд