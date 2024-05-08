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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок

На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 04:36  •  19166 просмотра

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В результате вражеского ракетного обстрела Александрийского района Кировоградской области ранен 8-летний ребенок и поврежден объект критической инфраструктуры.

В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8-ми лет. Об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович, передает УНН.

Детали

По его данным, разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Все соответствующие службы работают на месте.

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В результате вражеского ракетного обстрела Александрийского района Кировоградской области ранен 8-летний ребенок и поврежден объект критической инфраструктуры.

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