На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок
Киев • УНН
В результате вражеского ракетного обстрела Александрийского района Кировоградской области ранен 8-летний ребенок и поврежден объект критической инфраструктуры.
В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8-ми лет. Об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович, передает УНН.
Детали
По его данным, разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей.
Все соответствующие службы работают на месте.
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