На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок

В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8-ми лет. Об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович, передает УНН.

Детали

По его данным, разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Все соответствующие службы работают на месте.

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