В Донецкой области горит лесной массив из-за обстрела россиян

Оккупанты подожгли лесной массив в Лиманской общине в Донецкой области, прокуроры документируют последствия. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества ГП "Лиманский лесхоз". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки.

Огнем было охвачено около 300 га хвойных деревьев. По состоянию на сейчас благодаря действиям спасателей площадь пожара существенно уменьшена.

Прокуроры на местах принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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