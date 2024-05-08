На Донеччині горить лісовий масив через обстріл росіян
Київ • УНН
Російські обстріли призвели до пожежі близько 300 гектарів хвойного лісу в Лиманській громаді Донецької області, наслідки якої прокуратура задокументувала як військовий злочин.
Окупанти підпалили лісовий масив у Лиманській громаді на Донеччині, прокурори документують наслідки. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України, передає УНН.
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За даними слідства, 7 травня 2024 року російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва ДП "Лиманський лісгосп". Внаслідок влучання засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки.
Вогнем було охоплено близько 300 га хвойних дерев. Станом на зараз завдяки діям рятувальників площу пожежі суттєво зменшено.
Прокурори на місцях вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У Кропивницькому рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві "Хімрезерв"06.05.24, 17:50 • 29173 перегляди