У Кропивницькому рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві "Хімрезерв"
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще одна отримала поранення внаслідок пожежі на промисловому підприємстві у Кропивницькому, яку ліквідували пожежники, причина пожежі з'ясовується.
Вогнеборці ліквідували пожежу на промисловому підприємстві у Кропивницькому, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, один чоловік загинув, ще один травмувався – отримав опіки руки, проте від госпіталізації відмовився.
"Причини пожежі та обставини смерті чоловіка встановлюються відповідними фахівцями", - додали у ДСНС.
Раніше УНН повідомляв, що у Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв", відомо про одного загиблого. Спеціалісти почали дослідження якості повітря.