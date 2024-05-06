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Пожежа на лакофарбовому підприємстві у Кропивницькому: проводиться моніторинг якості повітря

Пожежа на лакофарбовому підприємстві у Кропивницькому: проводиться моніторинг якості повітря

Київ • УНН

 • 22328 перегляди

У Кропивницькому сталася пожежа на лакофарбовому підприємстві, рятувальники гасять полум'я, що виникло внаслідок загоряння контейнера з рідиною в резервуарному парку підприємства, а влада контролює якість повітря.

У Кропивницькому на лакофарбовому підприємстві рятувальники наразі працюються над ліквідацією пожежі, що виникла внаслідок загоряння ємності з рідинами, спеціалісти вже почали дослідження якості повітря, повідомили у понеділок у ДСНС та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Деталі

У Кропивницькому рятувальники ліквідовують пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції. 

Спеціалісти ДУ обласний центр контролю та профілактики хвороб вже приступили до дослідження якості повітря.

- вказав Райкович у Telegram.

"На території резервуарного парку підприємства загорілася ємність з рідинами", - повідомили у ДСНС.

Пожежу ангара, як вказано, локалізовано о 14:15.

У Кропивницькому пожежа на підприємстві "Хімрезерв", одна людина загинула06.05.24, 15:04 • 17184 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'яКримінал та НП
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