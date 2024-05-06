Пожежа на лакофарбовому підприємстві у Кропивницькому: проводиться моніторинг якості повітря
Київ • УНН
У Кропивницькому сталася пожежа на лакофарбовому підприємстві, рятувальники гасять полум'я, що виникло внаслідок загоряння контейнера з рідиною в резервуарному парку підприємства, а влада контролює якість повітря.
У Кропивницькому на лакофарбовому підприємстві рятувальники наразі працюються над ліквідацією пожежі, що виникла внаслідок загоряння ємності з рідинами, спеціалісти вже почали дослідження якості повітря, повідомили у понеділок у ДСНС та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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У Кропивницькому рятувальники ліквідовують пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції.
Спеціалісти ДУ обласний центр контролю та профілактики хвороб вже приступили до дослідження якості повітря.
"На території резервуарного парку підприємства загорілася ємність з рідинами", - повідомили у ДСНС.
Пожежу ангара, як вказано, локалізовано о 14:15.
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