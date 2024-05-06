Пожар на лакокрасочном предприятии в Кропивницком: проводится мониторинг качества воздуха

В Кропивницком на лакокрасочном предприятии спасатели сейчас работают над ликвидацией пожара, возникшего в результате возгорания емкости с жидкостями, специалисты уже начали исследования качества воздуха, сообщили в понедельник в ГСЧС и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Детали

В Кропивницком спасатели ликвидируют пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции.

Специалисты ГУ областной центр контроля и профилактики болезней уже приступили к исследованию качества воздуха - указал Райкович в Telegram.

"На территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями", - сообщили в ГСЧС.

Пожар ангара, как указано, локализован в 14:15.

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