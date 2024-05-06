Пожар на лакокрасочном предприятии в Кропивницком: проводится мониторинг качества воздуха

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  100365 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  219862 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  209377 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206113 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173405 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113684 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129017 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126572 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119830 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Пожар на лакокрасочном предприятии в Кропивницком: проводится мониторинг качества воздуха

В Кропивницком произошел пожар на лакокрасочном предприятии, спасатели тушат пламя, возникшее в результате возгорания контейнера с жидкостью в резервуарном парке предприятия, а власти контролируют качество воздуха.

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Пожар на лакокрасочном предприятии в Кропивницком: проводится мониторинг качества воздуха

Во Львове сегодня традиционно празднуют Поливальный понедельник

На второй день Пасхи во Львове устроили традиционные водные бои, продолжая украинскую традицию празднования Поливального понедельника.

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Во Львове сегодня традиционно празднуют Поливальный понедельник

В Испании ультра правые начали использовать протесты фермеров, чтобы улучшить свои позиции перед выборами

В Испании ультраправые группы используют протесты фермеров против аграрной политики ЕС, чтобы получить поддержку накануне июньских выборов.

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В Испании ультра правые начали использовать протесты фермеров, чтобы улучшить свои позиции перед выборами

Из-за ДТП затруднено движение на столичной Кольцевой

На Кольцевой дороге в направлении Жулянского путепровода в Киеве из-за ДТП затруднено движение транспорта.

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Из-за ДТП затруднено движение на столичной Кольцевой

Шмыгаль обсудил с премьером Исландии поддержку Украины и подготовку к Саммиту мира

Шмыгаль обсудил с премьер-министром Исландии укрепление двустороннего сотрудничества, поддержку Украины, а также подготовку к Саммиту мира.

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Шмыгаль обсудил с премьером Исландии поддержку Украины и подготовку к Саммиту мира

Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

Трехкратная финалистка чемпионата мира по дартсу Дита Хедман бойкотировала свой четвертьфинальный матч против трансгендерной женщины Ноа-Лин ван Левен на турнире WDF в Дании, отказавшись играть против "мужчины в женском турнире".

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Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

Оснащен пулеметом и гранатометами: в ГУР рассказали детали об уничтоженном разведчиками катере "Мангуст"

Украинский морской ударный беспилотник уничтожил российский катер "Мангуст" стоимостью 3 миллиона долларов, который использовался для патрулирования вод и борьбы с диверсантами в оккупированном Крыму.

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Оснащен пулеметом и гранатометами: в ГУР рассказали детали об уничтоженном разведчиками катере "Мангуст"

Поезд в Словакию отменили на части пути из-за поломки, ряд поездов из Польши задержались из-за непогоды

В связи с поломкой подвижного состава поезд № 961 Мукачево - Кошице сегодня отменен на участке Мукачево - Чоп, а ранее в пути задерживались поезда варшавского направления из-за непогоды.

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Поезд в Словакию отменили на части пути из-за поломки, ряд поездов из Польши задержались из-за непогоды

Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

44-летний мужчина из города Золотоноши был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы, переодевшись женщиной и используя паспорт своей сестры.

Общество •   •  7004 просмотра
Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры

На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта Украины Александр Пелешенко погиб на фронте 5 мая, защищая Украину от полномасштабного вторжения России.

Война •   •  8364 просмотра
На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы