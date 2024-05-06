В Кропивницком пожар на предприятии "Химрезерв", один человек погиб

В Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв", известно об одном погибшем, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, добавив, что сейчас огонь локализовали, пишет УНН.

Детали

"Первая уточненная информация относительно пожара на предприятии Химрезерв, что на улице Выставочной. По предварительному определению - это чрезвычайное происшествие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС", - указал Райкович в Telegram.

По его словам, он дал задание управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГП "Областной центр контроля и профилактики болезней" к исследованию качества воздуха.

"Друзья, пожар на Химрезерве локализовали. К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего", - добавил глава ОВА позже.

Также он сообщал, что этот пожар на поселке Новом не связан с военной агрессией.

Справочно

Согласно данным YouControl, предприятие ООО "ХИМРЕЗЕРВ-КИРОВОГРАД" занимается оптовой торговлей химическими продуктами, производством красок, лаков и подобной продукции, типографской краски и мастик, производством других основных органических химических веществ, прочей химической продукции, н.в.и.у.