У Кропивницькому пожежа на підприємстві "Хімрезерв", одна людина загинула
Київ • УНН
На підприємстві "Хімрезерв" у Кропивницькому сталася пожежа, внаслідок якої загинула одна людина, але, за словами голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича, її локалізовано.
У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв", відомо про одного загиблого, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, додавши, що наразі вогонь локалізували, пише УНН.
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"Перша уточнена інформація стосовно пожежі на підприємстві Хімрезерв, що на вулиці Виставковій. За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС", - вказав Райкович у телеграм.
З його слів, він дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря.
"Друзі, пожежу на Хімрезерві локалізували. На жаль, рятувальники виявили одного загиблого", - додав голова ОВА згодом.
Також він повідомляв, що ця пожежа на селищі Новому не пов’язана з військовою агресією.
Довідково
Згідно з даними YouControl, підприємство ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-КІРОВОГРАД" займається оптовою торгівлею хімічними продуктами, виробництвом фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик, виробництвом інших основних органічних хімічних речовин, іншої хімічної продукції, н.в.і.у.