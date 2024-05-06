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У Кропивницькому пожежа на підприємстві "Хімрезерв", одна людина загинула

У Кропивницькому пожежа на підприємстві "Хімрезерв", одна людина загинула

Київ • УНН

 • 17184 перегляди

На підприємстві "Хімрезерв" у Кропивницькому сталася пожежа, внаслідок якої загинула одна людина, але, за словами голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича, її локалізовано.

У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв", відомо про одного загиблого, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, додавши, що наразі вогонь локалізували, пише УНН.

Деталі

"Перша уточнена інформація стосовно пожежі на підприємстві Хімрезерв, що на вулиці Виставковій. За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС", - вказав Райкович у телеграм.

З його слів, він дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря.

"Друзі, пожежу на Хімрезерві локалізували. На жаль, рятувальники виявили одного загиблого", - додав голова ОВА згодом.

Також він повідомляв, що ця пожежа на селищі Новому не пов’язана з військовою агресією.

Довідково

Згідно з даними YouControl, підприємство ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-КІРОВОГРАД" займається оптовою торгівлею хімічними продуктами, виробництвом фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик, виробництвом інших основних органічних хімічних речовин, іншої хімічної продукції, н.в.і.у.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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