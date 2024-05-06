В Кропивницком спасатели ликвидировали пожар на предприятии "Химрезерв"

Пожарные ликвидировали пожар на промышленном предприятии в Кропивницком, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, один человек погиб, еще один травмировался - получил ожоги руки, однако от госпитализации отказался.

"Причины пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются соответствующими специалистами", - добавили в ГСЧС.

Ранее УНН сообщал, что в Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв", известно об одном погибшем. Специалисты начали исследование качества воздуха.