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рф атакувала енергетику в 6 регіонах, є пошкодження газової інфраструктури на заході, увечері можливі обмеження - Міненерго

рф атакувала енергетику в 6 регіонах, є пошкодження газової інфраструктури на заході, увечері можливі обмеження - Міненерго

Київ • УНН

 • 17578 перегляди

Російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру в 6 областях, завдавши шкоди енергосистемі та газовій інфраструктурі, є обмеження для понад 200 000 абонентів у Харківській області, можливі вечірні обмеження для споживачів.

Російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях, є пошкодження газової інфраструктури у західній області. У Харківській області застосовуються обмеження для понад 200 тисяч абонентів. Сьогодні вранці на запит України здійснюється аварійне постачання електроенергії з трьох країн ЄС, увечері можливе застосування обмежень споживачів, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Ворог масовано атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Також є пошкодження газової інфраструктури у західній області. Жертв та постраждалих немає. Енергетики спільно з ДСНС працюють над ліквідацією наслідків

- вказали у Міненерго.

Деталі

Як вказали в Укренерго, "є пошкодження на об'єктах генерації". "Пошкоджено обладнання на одному з об'єктів "Укренерго" у центральному регіоні", - зазначили у Міненерго.

Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, споживачів просять зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 19:00 до 22:00). Промисловість - переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Як вказано, минулої доби споживання електроенергії зросло майже на 9% порівняно з обсягом, спожитим у понеділок.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні (у Харкові для 200 тисяч абонентів). В інших регіонах споживачі не обмежувалися, зазначили у міністерстві.

У південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 10:30 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ, додали у Міненерго.

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Також на запит Польщі у вечірні години Україна в екстреному порядку постачала електроенергію до цієї країни", - вказали у відомстві.

Сьогодні у години ранкового піку на запит України здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. У вечірні години можливе застосування обмеження споживачів електроенергії

- повідомили у Міненерго.

Негода

Через негоду залишається знеструмленим 31 населений пункт. Найбільше – у Чернігівській та Сумській областях.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,39 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 7600 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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